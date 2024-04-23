Россиянин без страховки залез на балкон 11-го этажа для спасения бабушки

Главный риск трюка заключался в том, что у балконов новостройки нет козырьков, а сам фасад представляет собой полностью застекленную поверхность. Находящемуся на высоте мужчине пришлось перелезать через одну из стен, чтобы попасть на балкон к пенсионерке.

Запертая внуком на балконе бабушка сообщила о своей ситуации соседям, потому что дозвониться до родных не смогла. Собеседница пенсионерки передала информацию в чат управляющей компании, чьи сотрудники прибыли на место.

Вскрывать входную дверь специалисты отказались, чтобы не пугать оставшегося в квартире ребенка. Поэтому решили лезть к пенсионерке через соседний балкон. Закрытую дверь мужчина вскрыл отверткой. Бабушка и внук отделались легким испугом.

Руководитель управляющей компании пояснил, что сотрудник раньше работал промышленным альпинистом, поэтому опыт, как действовать на высоте у него был. По его словам, мужчина сам выступил с инициативой проникнуть на закрытый балкон сверху, так как его напугал преклонный возраст пенсионерки.

В начале марта марта уральские медики пять часов добирались на снегоходах до поселка Лепля к 70-летней пенсионерке, у которой открылось внутреннее кровотечение. Во время поездки медики встретились со стаей волков , но не остановились на своем пути. Прибыв по вызову они стабилизировали состояние пациентки и отправили ее на дальнейшее лечение в больницу на вертолете.