23 апреля 2024, 20:19

Россиянин без страховки залез на балкон 11-го этажа для спасения бабушки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Запертую двухлетним внуком на балконе 11-го этажа дома пенсионерку спас сотрудник управляющей компании. Мужчина без страховки добрался до пожилой женщины через балкон соседей. Об этом сообщило издание E1.Ru.

Главный риск трюка заключался в том, что у балконов новостройки нет козырьков, а сам фасад представляет собой полностью застекленную поверхность. Находящемуся на высоте мужчине пришлось перелезать через одну из стен, чтобы попасть на балкон к пенсионерке.

Запертая внуком на балконе бабушка сообщила о своей ситуации соседям, потому что дозвониться до родных не смогла. Собеседница пенсионерки передала информацию в чат управляющей компании, чьи сотрудники прибыли на место.

Вскрывать входную дверь специалисты отказались, чтобы не пугать оставшегося в квартире ребенка. Поэтому решили лезть к пенсионерке через соседний балкон. Закрытую дверь мужчина вскрыл отверткой. Бабушка и внук отделались легким испугом.

Руководитель управляющей компании пояснил, что сотрудник раньше работал промышленным альпинистом, поэтому опыт, как действовать на высоте у него был. По его словам, мужчина сам выступил с инициативой проникнуть на закрытый балкон сверху, так как его напугал преклонный возраст пенсионерки.

В начале марта марта уральские медики пять часов добирались на снегоходах до поселка Лепля к 70-летней пенсионерке, у которой открылось внутреннее кровотечение. Во время поездки медики встретились со стаей волков , но не остановились на своем пути. Прибыв по вызову они стабилизировали состояние пациентки и отправили ее на дальнейшее лечение в больницу на вертолете.

Дети Мужчины Екатеринбург Квартиры
23 апреля 2024, 19:54
Петербурженка на электросамокате сбила ребенка и попала под уголовное дело
Читайте нас в: Google Новости
Самокатчица стала фигурантом уголовного дела после того, как сбила пятилетнего мальчика на улице Беринга в Санкт-Петербурге. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Столкновение произошло, когда мама с маленьким сыном гуляли рядом с домом. В какой-то момент мальчик побежал к тротуару, по которому в это время ехала женщина на самокате. Она врезалась в ребенка, и оба упали на асфальт.

Судя по видео, после удара самокатчица постояла несколько секунд около мамы и пострадавшего мальчика и поехала дальше. Медики диагностировали у ребенка ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом затылочной кости.

Полицейские Василеостровского района в тот же день задержали 52-летнюю петербурженку.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следственный комитет квалифицировал эту ситуацию как умышленную. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел прошлым летом в Москве. Молодой человек сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате в Юго-Восточном округе. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Видео Электросамокаты
23 апреля 2024, 19:36
В Москве 300-килограммовую женщину с помощью спасателей доставили к машине скорой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спасателям удалось помочь медикам скорой с транспортировкой 300-килограммовой женщины, которая вызвала врачей на улице Вучетича. Об этом сообщил источник «360».

Ранее появлялась информация о том, что помощь потребовалась с транспортировкой пациента весом в 250 килограммов. По уточненной информации речь идет о женщине весом 300 килограммов, отметил собеседник «360».

По его данным, москвичке 54 года. Спуститься к скорой самостоятельно возможности у пациентки не было.

Медикам скорой также было сложно переместить женщину на носилках - пролеты в подъезде дома узкие, а лестницы достаточно крутые. Спасатели помогли доставить пациентку к машине скорой помощи и разместить ее в автомобиле.

Скорая помощь Москва
23 апреля 2024, 19:29
Инвалида спасли из квартиры с горящим балконом на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эвакуацию двух взрослых и одного лежачего инвалида провели спасатели, прибывшие на пожар в дом на Ярославском шоссе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его информации, очаг возгорания находился на балконе. Самостоятельно покидать квартиру владельцы не захотели, объяснив, что не смогут вытащить лежачего родственника. Чтобы дым не проникал в помещение жильцы закрыли дверь на балкон.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали всех, кто находился в квартире. Пожар локализовали на площади четыре квадратных метра.

Пожары Инвалиды Эвакуации Москва Квартиры
23 апреля 2024, 18:47
«За гранью». Радиоведущего Яковлева избили по пути на работу в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Радиоведущего «Вести ФМ» Евгения Яковлева избили по дороге на работу в Москве. Из-за небольшого ДТП он получил удар по голове. Об этом рассказала в Telegram-канале его жена Яна Поплавская.

По ее словам, супруг ехал в радиостудию «Вести ФМ» и столкнулся с агрессией со стороны водителя каршеринга. Это привело к незначительному ДТП. Когда Яковлев вышел из машины, чтобы разобраться в произошедшем, то сразу же получил удар в область виска и уха. Шокированный, он все же смог закрыться в своей машине, пока агрессор, говоривший с акцентом, пытался проникнуть внутрь. Пострадавший вызвал полицию и ГИБДД.

Полиция прибыла оперативно и при досмотре нашла у водителя и его попутчика большую сумму денег (от 1,5 до 2 миллионов рублей), происхождение которых те объяснили довольно туманно. Яковлев оформил заявление, а нападавшего попросили явиться в отдел после регистрации происшествия.

ГИБДД долго не могла добраться, за это время у Яковлева усилились головная боль и головокружение. Он так и не смог выйти в эфир - за него пришлось отработать коллегам.

«Слава Богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета. Теперь по Москве не только ходить, но и ездить страшно. Я понимаю, что пишу сбивчиво, простите, но то, что происходит, - за гранью», - прокомментировала его Поплавская.

Ранее в Челябинске мигрант поскандалил с чемпионкой MMA Ириной Алексеевой. Приезжему из Таджикистана не понравился внешний вид вышедшей на велосипедную прогулку бойца смешанных единоборств.

Драки ДТП Дороги Водители

Новости по теме