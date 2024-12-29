Россияне не пострадали при нападении акулы в Хургаде

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Он уточнил, что при нападении акулы россияне не пострадали.

«По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии», - рассказал он.

CNN со ссылкой на египетское министерство окружающей среды Египта сообщил, что нападение акулы случило за пределами зоны для плавания.

«В заявлении министерства говорится, что пострадавший иностранец был доставлен в больницу Порту-Галиб для лечения, а также что для расследования инцидента был создан чрезвычайный комитет», - отметил телеканал.

Ранее акула напала на жителя Гондураса , купающегося возле пристани. В результате мужчина потерял много крови и получил травмы спины и правой ноги. Напавшую на него акулу выследили и забили палкой.