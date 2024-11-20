Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января

В городском округе Мытищи в частном доме умерла 49-летняя домработница. Ее загрызла собака хозяина, пока тот находился в отъезде. Знакомая покойной сообщила 360.ru, что в Таджикистане у женщины остались дети.

Общительная и неконфликтная «Я просто в шоке. У нее есть дети, но точно не могу сказать, сколько - двое или трое. Насчет супруга не могу сказать. Дети у нее, по-моему, на родине», - сказала она.

Женщины близко общались около восьми лет назад, а затем узнавали о жизни друг друга из соцсетей. Собеседница 360.ru назвала знакомую очень отзывчивой, доброй и общительной. По ее словам, женщина никогда не хамила и умела решать конфликты.

«Хороший человек, по жизни она была очень хорошим человеком. Конфликтов у нее никогда ни с кем не было. Если что-то там кто-то, она как-то всегда от этого мирно-тихо отходила. Вполне адекватная женщина», - рассказала женщина.

Собака знала погибшую Так же отозвался о домработнице и сосед владельца мастифа. По его словам, собака появилась в семье недавно и должна была привыкнуть к сотруднице. Его, как и других жителей села Марфино, удивило, что животное набросилось на женщину.

«Она то с детьми, то по дому там у них занималась. Постоянно проживала, замечательный человек. Мимо проходил, постоянно здоровалась. Она давно здесь находится, собака должна была знать ее», - отметил он.

Собеседник 360.ru подтвердил, что собака набросилась на пришедших в дом людей, и правоохранителям пришлось ее пристрелить. После случившегося хозяин вернулся из-за границы.

«Замечательный человек. Они недавно завели собаку, вот она была. Они уехали за границу, насколько мне известно, из новостей услышал. Она молодая, у них порода такая большая», - сообщил мужчина.

Уголовное дело Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Следком Подмосковья сообщил, что женщина погибла 16 ноября. По предварительной версии, мастиф набросился на нее и нанес смертельные травмы. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизу и запланировали другие следственные действия.

Тело искусанной женщины, по информации из пабликов, обнаружил сосед через окно. Дом и собака принадлежали генеральному директору асфальтобетонного завода.