02 августа 2024, 07:12

Россиянам назвали идеальные и смертельно опасные продукты для сердца

РИА «Новости»
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Употребление в пищу рыбьего жира, сала и льяного масла положительно скажется на здоровье сердца. Об этом РИА «Новости» сообщил доктор медицинских наук,  заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

Он напомнил, что у человека сердце извлекает энергию в ходе расщепления жиров. Если возраст молодой и нет атеросклероза, то употребление жиров станет полезным.

«Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают процесс обмен липидов, из-за чего уменьшаются проявления атеросклероза. Например, арахидоновая кислота из сала, которая препятствует развитию атеросклероза и улучшает обмен в миокарде. В 1980-е годы кремлевские врачи рекомендовали членам ЦК каждое утро съедать для здоровья сердца по кусочку сала», - пояснил эксперт.

Березников отметил также, что соленая пища вредит сердечно-сосудистой системе. Она задерживает воду, из-за чего растет нагрузка на сердце и увеличивается объем крови. Также очень опасен любой алкоголь, а злоупотребление пивом ведет к ожирению сердца.

Ранее россиян предупредили о серьезной опасности сладкого.

Продукты
02 августа 2024, 08:30
После обрушения дома в Нижнем Тагиле в больницы попали 11 человек
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По предварительным данным МЧС, в результате частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, девять из них — дети. Об этом утром 2 августа сообщили в региональном Минздраве.

В больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила доставили 11 пострадавших, в том числе пятерых несовершеннолетних. Отказались от госпитализации пятеро, добавили в пресс-службе, уточнив, что всем оказали помощь амбулаторно.

Один из доставленных в больницу детей находится в тяжелом состоянии. Пока девочке оказывают помощь в Нижнем Тагиле, но скоро ее транспортируют в Екатеринбург силами санавиации.

По последним данным МЧС , из-под завалов частично обрушившегося дома спасли 15 человек. Также специалисты обнаружили тела четверых погибших.

На месте происшествия работают 550 специалистов и 74 единицы техники.

По предварительным данным МЧС, в результате частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, девять из них - дети. Об этом утром 2 августа сообщили в региональном Минздраве.

Больницы Газ Взрывы
02 августа 2024, 07:26
Стало известно число спасенных из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Из-под завалов рухнувших подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, среди них семь детей. Об этом РИА «Новости»сообщила пресс-служба МЧС России.

«Из-под завалов всего извлекли 15 человек, среди них семеро детей. К сожалению, четыре человека обнаружили погибшими», - заявили в ведомстве.

В результате взрыва газовоздушной смеси в четверг в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда многоквартирного дома. Власти города ввели режим ЧС на территории Дзержинского района. Из пострадавшего и стоящих рядом домов эвакуировали 70 жильцов, в гостинице для них открыли пункт временного размещения.

Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело. Прокуратура также начала проверку организации, которая обслуживала газовое оборудование в этом жилом доме.

Ранее появились кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле.

Из-под завалов рухнувших подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, среди них семь детей. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба МЧС России.

Газ МЧС РФ Взрывы
02 августа 2024, 04:06
В Севастополе оценили часть проспекта из-за суббоеприпасов сбитой ракеты
РИА «Новости»
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В Севастополе оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за множества суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, валяющихся на дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», - написал глава города.

Развожаев пояснил, что оперативные службы будут убирать суббоеприпасы, а также решать, можно ли транспортировать ракету на полигон для уничтожения. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники.

Губернатор призвал людей не покидать свои дома, плотно закрыть окна и не подходить к ним, пока не прозвучит оповещение о завершении всех работ.

Ранее российские зенитчики сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе рухнула часть сбитой ракеты, а в районе улицы Острякова упали обломки.

Крым Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
02 августа 2024, 04:04
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали четвертого погибшего
РИА «Новости»
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Спасатели вытащили четвертого погибшего из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Из-под завалов извлекли еще одного погибшего», - указали в сообщении.

Таким образом, в результате обрушения пятиэтажки погибли четыре человека. В настоящее время поисковые работы продолжаются. До этого стало известно о спасении еще одной женщины и ребенка из-под завалов.

В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле, предположительно, из-за взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В результате ЧП травмы получили 12 человек , среди них - шесть детей. Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцы ранее рассказали 360.ru, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.

Спасатели Уголовное дело Дети Газ МЧС РФ Взрывы

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