Россия выяснит, каким оружием ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области

«Мы устанавливаем, каким оружием Киев сбил Ил-76 над Белгородской областью», - сказал он.

Лавров отметил, что российская сторона самостоятельно расследует все обстоятельства крушения самолета. Он подчеркнул, что страна не закроется в своих действиях от тех, кто действительно хочет узнать правду.

Украинские боевики сбили транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью 24 января. На борту находились 65 военнопленных ВСУ, все они погибли. Президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию как очередное преступление со стороны киевского режима.

Днем ранее, 29 января, комиссия по расследованию ЧП получила расшифровку бортовых самописцев со сбитого самолета.