Россия проведет свое расследование по сбитому Ил-76 с украинскими пленными на борту

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал международного расследования по делу о сбитом российском самолете.

«И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», - подчеркнул дипломат.

Вооруженные силы Украины сбили Ил-76 в небе над Белгородской областью 24 января. Все находившиеся на борту погибли. Самолет должен был доставить украинских военнопленных, которых везли на обмен.

Эксперты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев Ил-76. По имеющимся данным, разбившийся самолет подвергся внешнему воздействию.