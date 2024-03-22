Россия потребует от ООН решительного осуждения теракта в Crocus City Hall

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В своем Telegram-канале Захарова указала ранее, что МИД получает сейчас звонки из разных стран мира от простых граждан с соболезнованиями в связи с трагедией в концертном зале. Люди решительно осуждают этот кровавый теракт, подчеркнула она.

«Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!» - написала представитель министерства.

Отдельно она обратила внимание на заявление офиса генсека ООН, где заявили об опечаленности после сообщений о случившемся в Красногорске.

«Опечален? Стрельбе? Это драка в тире, что ли?» - возмутилась Захарова.

По последним данным ФСБ, жертвами теракта в концертном зале стали 40 человек , более 100 пострадали.