Россия обратится к конгрессу США после крушения Ил-76
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу после падения Ил-76 в Белгородской области. Об этом написало РИА «Новости».
Спикер предложил разобраться, «какими ракетами и из каких ЗРК» могли сбить самолет.
«Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют», - заявил он.
Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе днем 24 января. На его борту находились пленные бойцы ВСУ , которые перевозили для обмена, члены экипажа и сопровождающие. Предварительно, погибли 74 человека.
К месту падения самолета вылетела комиссия Военно-космических сил России. Специалисты установят причины катастрофы. Ранее «360» публиковал видео с места падения Ил-76 в Белгородской области. Кремль пока не комментирует данные о крушении военно-транспортного самолета, писал RT. В ситуации будут разбираться.