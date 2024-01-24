Россия обратится к конгрессу США после крушения Ил-76

Спикер предложил разобраться, «какими ракетами и из каких ЗРК» могли сбить самолет.

«Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют», - заявил он.

Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе днем 24 января. На его борту находились пленные бойцы ВСУ , которые перевозили для обмена, члены экипажа и сопровождающие. Предварительно, погибли 74 человека.

К месту падения самолета вылетела комиссия Военно-космических сил России. Специалисты установят причины катастрофы. Ранее «360» публиковал видео с места падения Ил-76 в Белгородской области. Кремль пока не комментирует данные о крушении военно-транспортного самолета, писал RT. В ситуации будут разбираться.