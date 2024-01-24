24 января 2024, 13:13

Россия обратится к конгрессу США после крушения Ил-76

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу после падения Ил-76 в Белгородской области. Об этом написало РИА «Новости».

Спикер предложил разобраться, «какими ракетами и из каких ЗРК» могли сбить самолет.

«Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии, для того чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют», - заявил он.

Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе днем 24 января. На его борту находились пленные бойцы ВСУ , которые перевозили для обмена, члены экипажа и сопровождающие. Предварительно, погибли 74 человека.

К месту падения самолета вылетела комиссия Военно-космических сил России. Специалисты установят причины катастрофы. Ранее «360» публиковал видео с места падения Ил-76 в Белгородской области. Кремль пока не комментирует данные о крушении военно-транспортного самолета, писал RT. В ситуации будут разбираться.

США Катастрофы Ракеты Госдума РФ Конгресс США Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 14:37
Гендиректор Wildberries дала показания в СК после пожара на складе в Шушарах
РИА «Новости»
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Следственный комитет взял показания у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук по делу о пожаре на складе под Петербургом. Об этом сообщили в компании, сообщило РИА «Новости».

«Бакальчук <…> подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», - передали представители маркетплейса.

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение только на следующий день. Один из сотрудников сгоревшего склада взял на себя вину за поджог.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ущерб оценивается в 10-11 миллиардов рублей, сообщил сайт kp.ru. Тем не менее пожар в Шушарах не повлиял на логистику компании в Москве.

Сейчас сотрудники маркетплейса в круглосуточном режиме работают над восстановлением логистической инфраструктуры.

Бакальчук поблагодарила партнеров, продавцов и клиентов за поддержку.

Спасатели Уголовное дело Поджоги Пожары Маркетплейсы
24 января 2024, 14:22
Никто не выжил на борту рухнувшего под Белгородом Ил-76
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Все, кто был в самолете Ил-76, рухнувшем в Белгородской области, погибли. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он подтвердил также, что самолет упал в поле.

«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», - написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что место крушения оцепили, на месте работают представители всех оперативных служб. Проводятся следственные мероприятия. Причину катастрофы установит комиссия, которая также отправилась к месту происшествия.

Ранее о том, что никому на самолете не удалось выжить , писали СМИ.

Ил-76 перевозил пленных украинских солдат, которых планировали обменять в Белгородской области. Предварительно, украинская сторона была в курсе готовящегося обмена. Тем не менее ВСУ даже не стали скрывать , что сбили самолет. Как отметила в беседе с «360» блогер Юлия Витязева , теперь Украина пытается переиграть свою версию, но это будет уже бесполезно.

Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 13:25
Второй Ил-76 с украинскими военнопленными успели спасти — Картаполов
РИА «Новости»
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На обмен военнопленными летели два самолета Ил-76. После того, как один из них сбили, второй развернулся и спас 80 бывших украинских военнослужащих, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его процитировал «Московский комсомолец».

На рухнувшем в Белгородской области борту, по его словам, находились 65 военнопленных. Еще 80 человек летели в другом самолете. Андрей Картаполов заявил, что их удалось спасти.

«Следом летел второй самолет Ил-76, который вез еще порядка 80 военнопленных. Его успели развернуть», - сказал он.

Власти Украины, по словам депутата, знали о готовящемся обмене военнопленными и о том, каким образом их доставят. Несмотря на это самолет сбили. Андрей Картаполов заявил, что удар нанесли тремя ракетами американского зенитного ракетного комплекса Patriot или немецкого IRIS-T.

Ил-76 рухнул днем 24 января в районе хутора Кривой. Кроме пленных на нем летели шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Крушение сняли на видео.

Авиация Ракеты Терроризм Военные Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 12:48
Кремль начал изучать информацию о упавшем Ил-76 под Белгородом
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Кремль начал изучать сообщения о рухнувшем в Белгородской области военном самолете Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать», - указал он.

Кремль Дмитрий Песков Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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