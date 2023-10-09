Россия может начать вывоз граждан из Израиля

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«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан», - объяснил российский дипломат.

Он обратил внимание, что в работе аэропорта Бен-Гурион, расположенного в Тель-Авиве, просматриваются ограничения, однако техническая возможность улететь из страны все же есть.

«Конечно, есть ограничения на работу аэропорта, но, как нам неофициально сказали, [они] работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой полной отмены рейсов», - отметил посол.

Викторов напомнил, что Россия находится в контакте с Палестиной и Израилем. По его словам, ситуация накалена с обеих сторон. РФ обратилась к государствам с призывом прекратить насилие и вернуться за стол переговоров.

Дипломат заявил, что в понедельник, 9 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Эскалация в Израиле станет первоочередной темой в их разговоре.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что причиной палестино-израильской эскалации стала блокировка политического процесса со стороны США и Евросоюза.

«Вроде бы конкретного повода для такого резкого обострения не просматривается, но на самом деле надо искать причины в том, что долгое время политический процесс был фактически блокирован <…> усилиями Соединенных Штатов Америки и Евросоюза», - указал посол.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Израиль может начать наземное вторжение в сектор Газа в ближайшие 24-48 часов. Издание уточнило, что израильское руководство запросило у Соединенных Штатов дополнительные боеприпасы и снаряды для системы ПРО «Железный купол».