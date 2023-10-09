Россия может начать вывоз граждан из Израиля
Россия не стала исключать вывоза российских граждан с территории Израиля. Это произойдет в случае дальнейшей эскалации ситуации, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».
«Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан», - объяснил российский дипломат.
Он обратил внимание, что в работе аэропорта Бен-Гурион, расположенного в Тель-Авиве, просматриваются ограничения, однако техническая возможность улететь из страны все же есть.
«Конечно, есть ограничения на работу аэропорта, но, как нам неофициально сказали, [они] работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой полной отмены рейсов», - отметил посол.
Викторов напомнил, что Россия находится в контакте с Палестиной и Израилем. По его словам, ситуация накалена с обеих сторон. РФ обратилась к государствам с призывом прекратить насилие и вернуться за стол переговоров.
Дипломат заявил, что в понедельник, 9 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Эскалация в Израиле станет первоочередной темой в их разговоре.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что причиной палестино-израильской эскалации стала блокировка политического процесса со стороны США и Евросоюза.
«Вроде бы конкретного повода для такого резкого обострения не просматривается, но на самом деле надо искать причины в том, что долгое время политический процесс был фактически блокирован <…> усилиями Соединенных Штатов Америки и Евросоюза», - указал посол.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Израиль может начать наземное вторжение в сектор Газа в ближайшие 24-48 часов. Издание уточнило, что израильское руководство запросило у Соединенных Штатов дополнительные боеприпасы и снаряды для системы ПРО «Железный купол».