Россия и Турция обменялись данными об участниках нападения на «Крокус»
Силовые структуры России и Турции продолжили обмен информацией об участниках нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.
Собеседник агентства пояснил, что, в частности, сейчас идет проверка информации о связях участников нападения с «Исламским государством»*.
«Обмен информацией соответствующих структур по факту теракта в „Крокусе“ продолжается. Как вы знаете, Анкара ведет активную борьбу с элементами, связанными с ИГ*, в этой связи изучаются все данные о связях нападавших», - заявил источник.