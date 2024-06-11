Роспотребнадзор выявил у отравившихся водой в Буйнакске дизентерию

В Бурятии арестовали 20-летнего парня, оформившего кредит на 19-летнюю девушку и забившего ее кирпичом до смерти. Об этом Lenta.ru рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодой человек познакомился со своей жертвой в Улан-Удэ и позвал ее на прогулку. Юноша взял телефон новой знакомой, через приложение оформил кредит и обналичил деньги.

Затем он заманил ее в заброшенный гараж и ударил по голове кирпичом. Девушку он сбросил в овощную яму и забросал сверху мусором. Пострадавшая скончалась.

Парня поймали в соседнем регионе и заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело, идет расследование.

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