Роспотребнадзор в Приморье закрыл кафе, где отравились более 20 человек
В Дальнереченске вынесли временный запрет на работу кафе, в котором отравились свыше двух десятков посетителей. Началось эпидемиологическое расследование, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В ведомстве уточнили, что 21 человека увезли в больницу с кишечной инфекцией. Возможная причина массового отравления кроется в употреблении некачественной пищи в кафе.
Сотрудники местного Роспотребнадзора начали устанавливать полную картину произошедшего.
Специалисты взяли пробы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору, чтобы изучить их в лаборатории, а также приступили к обследованию сотрудников кафе.
На время выяснения всех причин и обстоятельств случившегося кафе запретили работать.
Прокуратура Дальнереченска также организовала проверку. По ее материалам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.