Роспотребнадзор опроверг отравление учеников одной из школ в Москве

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Сотрудники федеральной службы провели расследование в школе № 1512, где ранее 32 ученика пожаловались на симптомы кишечной инфекции. У этих детей нашли норовирус, возбудителем которого считается один из кишечных вирусов.

В учреждении проверили воду, кулеры, смывы с поверхностей, питание и взяли клинический материал у сотрудников школы. Норовирусы нигде не обнаружили.

«Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших», - заявили в пресс-службе.

Как отметила главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова, норовирусная инфекция очень заразная и передается бытовым путем. Даже десятка частиц достаточно, чтобы заболеть.

Ранее массовое отравление произошел в красноярской школе. Там в больницу попали почти 40 детей.