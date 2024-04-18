Роспотребнадзор оценил санэпидобстановку в Курганской области на фоне паводка

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С 7 апреля в регионе начался ежедневный мониторинг за качеством и безопасностью воды. Исследования проводят по санитарно-химическим, вирусологическим, микробиологическим, радиологическим и паразитологическим показателям.

«Случаев групповой заболеваемости нет», - подчеркнули в ведомстве.

Очистные сооружения водопровода АО «Водный союз» обеспечили необходимым запасом реагентов для очистки и обеззараживания жидкости. На период паводка в Курганской области усилили технологический контроль подготовки питьевой воды.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься в ближайшие пару дней. МЧС предупредило о возможном затоплении жилых домов и приусадебных участков.