Роспотребнадзор не выявил нарушений в образцах рыбы из Черного моря

Специалисты Морспасслужбы закончили откачку основного объема нефтепродуктов с затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» и перешли к последнему этапу очистки. Об этом на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС заявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

По его словам, в рамках финальной фазы специалисты соберут мазут с танкера с помощью ручных насосов.

«Это позволит собрать остатки топлива с внутренних поверхностей резервуаров», - подчеркнул министр.

Он пояснил, что работы проводятся сразу в четырех резервуарах. Благодаря откачке мазута специалисты смогут избежать утечки нефтепродуктов из трюма судна при утилизации. Битумовозы перевезли порядка 1310 тонн откаченного с танкера «Волгонефть-239» груза, добавил Пошивай.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал, что россияне смогут начать отдыхать на пляжах Анапы только в 2026 году. Пострадавшее от загрязнения мазутом побережье восстановят примерно к маю следующего года.