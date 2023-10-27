27 октября 2023, 13:56

Роспотребнадзор назвал причину заражения детей норовирусом в Перми

РИА «Новости»
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В Перми участники циркового конкурса заразились норовирусом из-за заболевших сотрудников общепита, в котором кормили детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока», - указали в ведомстве.

В суд передали материалы дела об административном нарушении в отношении предпринимателя. А на организатора детского фестиваля составили протокол по статье об отсутствии уведомления о проведении мероприятия.

Собранные в кафе пробы исследуют специалисты. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что медики наблюдают за состоянием здоровья участников мероприятия. Их самочувствие удовлетворительное, уточнили в ведомстве.

Дети заразились норовирусом во время всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Как рассказала «360» бабушка одной отравившейся девочки , все дети питались в одном заведении, в том числе сопровождающие участников родители. В больнице находятся 20 детей.

Дети Пермь Болезни
27 октября 2023, 23:31
Легковушка влетела на дорожный разделитель в Одинцове
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Легковой автомобиль попал в ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, машина угодила на разделитель и протаранила дорожный знак. После ДТП у автомобиля сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации по поводу аварии пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Одинцово ДТП
27 октября 2023, 22:14
Стрельба произошла в кафе на севере Москвы
Freepik
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Неизвестные утроили стрельбу в кафе «Мангал» на Михайловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

«С места преступления скрылись три человека. Они сели в „Делимобиль“», - уточнил он.

Сейчас подозреваемых разыскивают. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полицейские.

По данным Telegram-канала «112» , трое мужчин зашли в кафе на Михалковской улице и выстрелили в гостя. После этого они скрылись на каршеринге. Пострадавшего госпитализировали.

Стрельба Каршеринг Москва 2023
27 октября 2023, 21:36
Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе
РИА «Новости»
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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами в Карталах устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», - указали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , 26 октября подросток вернулся домой в десятом часу вечера после тренировки по борьбе. Дома старшеклассник потерял сознание, родители вызвали ему скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кому неясной этиологии, написали авторы канала. Через несколько часов подросток скончался.

Тренер Сергей Ермаков сообщил изданию 74.ru , что юноша занимался у него чуть больше месяца. По словам мужчины, у десятиклассника случилось кровоизлияние в мозг, но точную причину пока не установили.

Ермаков сказал, что школьник ушел с тренировки в нормальном состоянии. Ударов по голове на занятии подросток не получал, так как в этот день отрабатывали только борьбу, отметил тренер.

«Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», - сообщил Ермаков.

По данным 74.ru, после смерти старшеклассника следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ученик пятого класса скончался на уроке физкультуры в Красноярске. Мальчик потерял сознание, прибывшие в школу сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети Челябинская область Школьники Следственный комитет России
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023

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