Роспотребнадзор назвал причину заражения детей норовирусом в Перми

«Причиной стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались дети. Управлением РПН по Пермскому краю выдано предписание о приостановке деятельности пищеблока», - указали в ведомстве.

В суд передали материалы дела об административном нарушении в отношении предпринимателя. А на организатора детского фестиваля составили протокол по статье об отсутствии уведомления о проведении мероприятия.

Собранные в кафе пробы исследуют специалисты. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что медики наблюдают за состоянием здоровья участников мероприятия. Их самочувствие удовлетворительное, уточнили в ведомстве.

Дети заразились норовирусом во время всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Как рассказала «360» бабушка одной отравившейся девочки , все дети питались в одном заведении, в том числе сопровождающие участников родители. В больнице находятся 20 детей.