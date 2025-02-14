Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве

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Врачи инфекционной больницы Москвы занялись лечением 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» после отравления. Состояние пациентов медики оценили как средней тяжести, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве подчеркнули, что все пациенты получат необходимое лечение в полном объеме.

Сотрудники московского управления Роспотребнадзора месте с сотрудниками департамента здравоохранения приступили к эпидемиологическому расследованию для выяснения причин массового отравления.

По данным Telegram-канала Mash, в результате отравления пострадали строители жилого комплекса «Обручева 30», приехавшие из Узбекистана и Таджикистана. Состояние рабочих ухудшилось после обеда, который для них поставила компания «Енидем». Официального подтверждения этой информации пока нет.

К хостелу для госпитализации пострадавших прибыло несколько машин скорой медицинской помощи. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, которые оказались в распоряжении 360.ru.