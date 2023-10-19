Роскомнадзор подтвердил информацию о масштабной утечке данных МТС Банка
МТС Банк допустил утечку данных около миллиона клиентов. Организации могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Роскомнадзора.
Регулятор провел расследование и подтвердил факт масштабной утечки информации. РКН составит протокол об административном нарушении и передаст его в суд.
Юридическим лицам за утечку персональной информации грозит штраф размером в 60-100 тысяч рублей. Согласно российскому законодательству, даже если в Сеть попали данные миллиона человек, больше этой суммы взыскания не налагаются.
Ранее координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев перечислил способы защиты личной информации от злоумышленников. По его словам, уберечь данные помогут надежные пароли и двухфакторная аутентификация. Эксперт также посоветовал не подключать устройства к публичным сетям Wi-Fi, использовать антивирусы и не публиковать о себе слишком много информации в социальных сетях.