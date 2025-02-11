Росгвардия задержала москвича с 11 сверками метилэфедрона

На Тимирязевской улице росгвардейцы заметили молодого человека, который, увидев их, попытался скрыться. Его догнали и задержали. Мужчина нервничал и после признался, что у него при себе есть наркотики.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла у задержанного 11 свертков, один из которых подозреваемый спрятал в кейсе для беспроводных наушников. Экспертиза показала, что неизвестное вещество было метилэфедроном. Молодого человека передали сотрудникам полиции.

Ранее в Якутии задержали москвича , который пытался спрятать наркотики в подгузниках и банках от детского питания. Всего он ввез в республику четыре килограмма запрещенных веществ. Против мужчины возбудили уголовное дело.