Росгвардия покинула Crocus City Hall

Читайте нас в:

Утром 23 марта представители силового ведомства покинули территорию Crocus City Hall. Из концертного комплекса они уехали на семи машинах.

Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в концертном комплексе начался сильный пожар.

Тушить очаги пожара в Crocus City Hall предстоит еще около полутора-двух часов , сообщил ранее первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда.

Согласно последним данным, после теракта в Crocus City Hall в больницах остается 121 пострадавший. Среди них - трое детей. Еще трое детей умерли.

С самого утра 23 марта люди идут в больницы, чтобы сдать кровь для раненных в Crocus City Hall. У Московского областного центра крови еще до открытия собрались десятки людей.