Росгвардия подтвердила, что дом в Петербурге, предположительно, повредил БПЛА

Мать двух детей из астраханского села Ватажное родила третьего ребенка и подкинула его во двор одного из домов. Завернутого в простыню и детскую спортивную куртку плачущего младенца обнаружил рано утром владелец дома. Мужчина вызвал на место сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщило издание «Блокнот. Астрахань».
Правоохранители доставили мальчика в областной перинатальный центр и занялись поиском матери. Личность женщины быстро установили. Ей оказалась 29-летняя местная мать-одиночка двух детей.
Третьего ребенка она родила в хозяйственной пристройке дома и отнесла новорожденного к соседям.
Полиция и областная прокуратура начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Сайт kp.ru со ссылкой на источники уточнил, что 29-летняя женщина с двумя детьми проживает в доме своей матери. Третьего внука бабушка не захотела и пригрозила дочери, что выгонит ее из дома, если она снова забеременеет.
Собеседники журналистов подчеркнули, что положение многодетная мать скрывала до последнего: не вставала на учет в больнице и носила широкую одежду.
В середине февраля родившая сына несовершеннолетняя жительница Воронежа избавилась от ребенка, выбросив его из окна четвертого этажа. Новорожденный скончался на месте от полученных травм. Против матери завели уголовное дело об убийстве.