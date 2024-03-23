Росгвардия не нашла взрывчатых устройств на парковке у Crocus City Hall

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«Росгвардия завершила досмотр парковок у Crocus City Hall. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено», - указал он.

Депутат подчеркнул, что специалисты продолжают проверять прилегающую территорию. Для этого задействовали мобильные комплексы «Аракс» и служебных собак.

По словам Хинштейна, несмотря на сильный пожар, спецназ полностью «отработал» на подземном паркинге, первом этаже и части второго. Вместе с огнеборцами силовики выводили раненых, а также выносили тела.

Неизвестные устроили стрельбу в Crocus City Hall вечером 22 марта. По данным ФСБ, погибли 40 человек. На месте ЧП работают сотни спасателей, представители спецслужб и медики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что оперштаб провел переговоры у здания концертного зала.