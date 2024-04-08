Росгвардейцы задержали пьяного таксиста в Люберцах

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Силовики дежурили на улице Спортивной, когда обратили внимание на автомобиль, совершающий опасные маневры. На служебном транспорте росгвардейцы догнали такси и после остановки проверили водителя.

Выяснилось, что мужчина сел за руль после употребления большого объема алкоголя. Внятно объясниться задержанный не смог и росгвардейцы передали его сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Нетрезвым за руль машины такси сел 40-летний уроженец Перми. Сейчас по факту нарушения правил дорожного движения правоохранители проводят проверку.

В начале апреля полицейские ямальского города Лабытнанги задержали пьяного угонщика автомобиля. Нетрезвый мужчина на большой скорости двигался в сторону Салехарда, но непреодолимым препятствием на его пути стало дорожное ограждение.