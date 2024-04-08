08 апреля 2024, 21:32

Росгвардейцы задержали пьяного таксиста в Люберцах

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Сильное алкогольное опьянение не остановило водителя такси от поездки по городскому округу Люберцы. Задержали нарушителя сотрудники отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Силовики дежурили на улице Спортивной, когда обратили внимание на автомобиль, совершающий опасные маневры. На служебном транспорте росгвардейцы догнали такси и после остановки проверили водителя.

Выяснилось, что мужчина сел за руль после употребления большого объема алкоголя. Внятно объясниться задержанный не смог и росгвардейцы передали его сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Нетрезвым за руль машины такси сел 40-летний уроженец Перми. Сейчас по факту нарушения правил дорожного движения правоохранители проводят проверку.

В начале апреля полицейские ямальского города Лабытнанги задержали пьяного угонщика автомобиля. Нетрезвый мужчина на большой скорости двигался в сторону Салехарда, но непреодолимым препятствием на его пути стало дорожное ограждение.

ПДД Росгвардия Водители
08 апреля 2024, 21:46
Находящаяся в розыске семья почти год прожила в шалаше в Тульской области
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Пропавшую и находящуюся  в федеральном розыске семью с двумя детьми нашли в Тульской области, где они 11 месяцев жили в шалаше в лесу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним мужчиной возраста 27 лет. Образовательные и медицинские организации дети не посещали», - уточнил омбудсмен.

Крупин добавил, что шалаш представлял собой самодельной строение, стены которого состояли из фанеры, а вместо крыши был кусок линолеума. Пищу готовили на костре, а для мытья использовали воду, нагретую в тазу на огне. Детям пришлось спать на кровати, сделанной из кучи матрасов и тряпок.

В федеральном розыске семья находилась более полугода, подчеркнул он. Омбудсмен добавил, что мать девочек по суду ограничили в родительских правах. Дети сейчас находятся на реабилитации под госзащитой. Все это время девочки не посещали ни школу, ни больницу.

Ранее приморская прокуратура сообщила о госпитализации шестилетнего мальчика с переохлаждением после проведенной ночи в лесу на морозе.

Дети Семья Россия Полиция
08 апреля 2024, 21:14
Более двух тысяч домов оказались под угрозой подтопления в Оренбуржье
РИА «Новости»
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В ближайшие сутки в Оренбургской области может подтопить еще более двух тысяч жилых домов. Об этом сообщило правительство региона в социальной сети «ВКонтакте».

По информации властей, паводковые процессы приближаются к пиковым значениям.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от пяти до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов», - сообщили в региональном правительстве.

К вечеру понедельника, 8 апреля, в зону подтопления попали 10185 жилых домов и 12675 приусадебных участков.

Эвакуировано более шести тысяч человек , в том числе, более полутора тысяч детей.

Ранее стало известно, что паводок смыл мост через речку Боровку в поселке Паника Оренбургской области. По словам местных жителей, переправа ушла под воду еще несколько дней назад, а теперь ее полностью смыло течением.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 20:33
Обрушение моста в Вязьме оставило без газа тысячи местных жителей
Telegram
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Сети газоснабжения получили серьезные повреждения из-за обрушения моста в Вязьме. От газа отключили 69 юридических лиц, пять котельных и около 8,8 тысячи физических лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области.

«Из-за обрушения путепровода в Вязьме повреждены сети газоснабжения. <...> От газа отключили потребителей Вяземского и Темкинского районов. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы», - указали в ведомстве.

По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина на месте обрушения работают аварийные бригады.

Мост рухнул в Вязьме в понедельник, 8 апреля, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. Жертвой обрушения стала одна женщина, пятерых пострадавших госпитализировали. Следственный комитет завел уголовное дело.

Видео момента обрушения путепровода в Вязьме появилось в Сети.

Уголовное дело ЖКХ Обрушения Газ
08 апреля 2024, 20:12
Появилось видео обрушения моста с автомобилями в Вязьме
Телеканал «360»
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Видео обрушения моста в Вязьме, в результате которого пострадали пять человек и погибла женщина, появилось в Сети. Кадры с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Shot.

Свидетелями происшествия стали десятки водителей. Судя по видеозаписи, в момент падения на мосту находились грузовая машина и легковушка.

В понедельник, 8 апреля, обрушился путепровод , соединявший центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По последним данным, пострадали пять человек, среди них - 14-летний ребенок. Жертвой обрушения стала женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Один из очевидцев происшествия рассказал «360», что у Панинского путепровода был проблемный участок , который периодически вибрировал. По данным регионального Минздрава, врачи диагностировали у пятерых пострадавших множественные травмы.

Дети Обрушения Видео

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