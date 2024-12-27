Росавиция заявила о штатной работе аэропортов Астрахани и Волгограда

В московском следственном изоляторе нашли мертвым фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО № 1 „Матросская тишина“ был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на теле погибшего не было обнаружено никаких повреждений.

Шеянов - один из восьми обвиняемых по делу о пытках в саратовской тюремной больнице.

Осенью 2021 года ситуация в колониях привлекла внимание общественности после того, как на YouTube опубликовали видео, на котором, как утверждалось, засняты случаи сексуального насилия и пыток над осужденными в Саратовской области.

В результате скандала Следственный комитет инициировал несколько уголовных разбирательств. Должностей лишились руководитель отдела безопасности в областной туберкулезной больнице, начальник регионального управления ФСИН и другие должностные лица.

В августе прошлого года сотрудников иркутского СИЗО осудили за пытки над заключенными. Они получили от четырех до пяти лет лишения свободы. Виновных также лишили права занимать должности на государственной службе на срок полтора года.