27 декабря 2024, 08:08

Росавиция заявила о штатной работе аэропортов Астрахани и Волгограда

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Аэропорты Астрахани и Волгограда начали работать в штатном режиме, все ограничения на полеты сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Из-за введенных утром мер безопасности воздушные гавани не принимали и не отправляли авиарейсы. Временные ограничения для обеспечения безопасности сняли примерно в 6:40.

«Сообщения ряда медиа о закрытии в настоящее время аэропортов Астрахани и Волгограда некорректны», - добавил Кореняко.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации.

А астраханском аэропорту из-за введенных ограничений задержалось несколько рейсов. По данным Telegram-канала Baza, дополнительные меры безопасности приняли из-за атаки беспилотников. В воздушной гавани ввели план «Ковер».

За день до этого полеты ограничивали в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в Калуге.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 08:25
Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице скончался в СИЗО
РИА «Новости»
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В московском следственном изоляторе нашли мертвым фигуранта дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО № 1 „Матросская тишина“ был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на теле погибшего не было обнаружено никаких повреждений.

Шеянов - один из восьми обвиняемых по делу о пытках в саратовской тюремной больнице.

Осенью 2021 года ситуация в колониях привлекла внимание общественности после того, как на YouTube опубликовали видео, на котором, как утверждалось, засняты случаи сексуального насилия и пыток над осужденными в Саратовской области.

В результате скандала Следственный комитет инициировал несколько уголовных разбирательств. Должностей лишились руководитель отдела безопасности в областной туберкулезной больнице, начальник регионального управления ФСИН и другие должностные лица.

В августе прошлого года сотрудников иркутского СИЗО осудили за пытки над заключенными. Они получили от четырех до пяти лет лишения свободы. Виновных также лишили права занимать должности на государственной службе на срок полтора года.

Больницы СИЗО
27 декабря 2024, 07:28
Ограничение на прием и вылет рейсов ввели в аэропорту Астрахани
РИА «Новости»
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Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани временно ограничили. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила «Интерфаксу».

«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании „Аэрофлот“ SU1173 задержан вылетом из Астрахани», - отметил собеседник издания.

Из-за ограничений рейс «Аэрофлота» SU1173 перенаправили по маршруту Астрахань - Москва. Задерживаются три рейса: самолеты авиакомпании SCAT Airlines из Актау, «Победы» из Москвы и «Аэрофлота» из Москвы.

По данным Telegram-канала Baza , в аэропорту ввели план «Ковер». Аналогичные меры приняли в воздушной гавани Калуги 26 декабря. Ограничения сняли примерно в 17:36. Также запрет на полеты вводили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 07:26
Аэропорт Сочи временно ограничил работу
РИА «Новости»
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Аэропорт Сочи ввел временные ограничения в работу для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - заявил он.

Сегодня ночью системы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников в небе над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Также украинский дрон ударил в дом в поселке Разумное Белгородской области. Взрыв дрона ранил восьмилетнего мальчика. Ребенка отправили в детскую областную клиническую больницу.

Беспилотники Сочи Взрывы Работа Белгородская область
27 декабря 2024, 07:15
В Москве загорелась многоуровневая парковка
360.ru
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Пожар произошел на многоуровневой парковке в московском районе Филевский парк. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Дым с <…> многоуровневой парковки рядом, виднеется открытое пламя», - отметил он.

Загорелись три автомобиля на четвертом этаже парковки на площади примерно 30 квадратных метров. Очевидцы услышали хлопки. На место прибыли пожарные расчеты.

«Один водяной ствол подан с земли, также устанавливается подъемный механизм для подачи ствола, прокладывается магистральная линия», - отметил собеседник 360.ru.

Предварительно, пожару присвоили первый ранг опасности. Информация о пострадавших не поступала.

Пожары МЧС РФ Москва

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