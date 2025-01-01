01 января 2025, 21:38

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах

РИА «Новости»
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Временные ограничения ввели на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги, Саранска, Пензы и Саратова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

«В 20:36 (по московскому времени) в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). В 21:00 (по московскому времени) в аэропортах Пенза (ИКАО: UWPP), Саранск (UWPS) и Саратов (Гагарин; UWSG)», - уточнил он.

Эти аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне Нового года Росавиация отменила ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Махачкалы. В Северо-Кавказском федеральном округе до этого действовала воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников.

Саратов Самолеты Россия
01 января 2025, 21:47
Экипаж самолета вызвал полицию по прилете из Москвы в Пермь
РИА «Новости»
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Буйный пассажир рейса Москва — Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Проблемы на борту Airbus А-320 возникли утром 31 декабря после вылета из Шереметьево рейсом AFL1200. Экипаж в 09:56 доложил о буйном пьяном пассажире и запросил наряд полиции по прибытии в Пермь. Предупреждение об опасности, сигналы срочности или бедствия командир воздушного судна объявлять не стал.

Самолет приземлился в 10:15. Посадка прошла благополучно.

Источник Ura.ru подтвердил информацию о происшествии во время рейса Москва - Пермь. Он сообщил, что буйному пассажиру грозит 15 суток административного ареста или крупный штраф.

Незадолго до этого в Пулково произошла массовая задержка рейсов из-за лжеминирования. Администрация высадила успевших сесть в самолет пассажиров, а тех, кто только прилетел в Санкт-Петербург , оставила в закрытом лайнере.

Буйный пассажир рейса Москва - Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Авиация Пермь Самолеты Полиция Москва
01 января 2025, 21:46
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде
Freepik
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Туристический автобус врезался в дерево в Таиланде. В результате аварии погибли восемь человек, сообщила местная газета Khaosod.

По данным издания, после столкновения с деревом транспорт перевернулся и рухнул в кювет. В этот момент в салоне автобуса находились 30 пассажиров, восемь из них получили смертельные травмы.

Сотрудники спасательных служб оперативно доставили пострадавших в госпиталь. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в городе Паттайя жертвами ДТП стали 18-летняя россиянка и 23-летний мужчина. Девушка потеряла управление, когда ехала на машине на большой скорости, сообщало Ura.ru.

В результате автомобиль врезался в пальму.

Еще одно дорожное происшествие с туристкой из России произошло накануне в Таиланде.

Женщине проткнуло ногу металлической балкой, которая вылетела из проезжающего мимо грузовика.

ДТП Таиланд Автобусы Машины
01 января 2025, 21:22
Пьяный мужчина запустил салют посреди толпы в центре Петербурга
РИА «Новости»
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Нетрезвый мужчина запустил фейерверк в толпу людей в центре Санкт-Петербурга, его задержали. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Петербуржец поджег петарду посреди толпы в Александровском саду, запустив фейерверк третьего класса опасности. Находящийся в нетрезвом состоянии мужчина не понимал, что делает. Его задержали и передали полицейским.

«Праздник для него закончился в отделе полиции», - уточнило издание.

«Фонтанка» напомнила, что в городе фейерверки можно запускать только в конкретных местах, список которых есть на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт‑Петербургу. В частности, за нарушение правил граждан могут оштрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

До этого в Кургане школьники запускали фейерверки прямо в окна домов в Заозерном районе, сообщило издание Ura.ru.

Ранее на Урале любители фейерверков сожгли городскую елку в ЗАТО «Лесной».

Санкт-Петербург Задержания Алкоголь Росгвардия Полиция Новый год
01 января 2025, 19:49
Любители фейерверков сожгли елку на площади уральского города
РИА «Новости»
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Городская елка загорелась из-за запущенного рядом фейерверка во время празднования Нового года в ЗАТО «Лесной». Подробностями поджога с РИА «Новости» поделился руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области

Он сообщил, что в ночь на 1 января мужчина пришел в парк с женщиной и двумя детьми, чтобы запустить салют. Однако он поставил коробку с фейерверком на неровную поверхность, что, скорее всего, привело к серьезным последствиям.

«От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, а в сторону нарядной искусственной елки. Она тут же вспыхнула», - объяснил Горелых.

По словам представителя МВД, общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность мужчины сейчас устанавливается. По итогам проверок правоохранители примут решение об уголовном деле.

В конце декабря жители Уфы обвинили местные власти в краже новогодней елки.

Спиленное без разрешения хозяев дерево разместили в парке «Орион».

Поджоги Мужчины Свердловская область Новый год

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