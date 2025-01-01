Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах

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По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

«В 20:36 (по московскому времени) в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). В 21:00 (по московскому времени) в аэропортах Пенза (ИКАО: UWPP), Саранск (UWPS) и Саратов (Гагарин; UWSG)», - уточнил он.

Эти аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне Нового года Росавиация отменила ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Махачкалы. В Северо-Кавказском федеральном округе до этого действовала воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников.