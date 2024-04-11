Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

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«Самолет совершил вынужденную посадку в поле в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром», - указали в документе.

Причинами плохой подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала «недостатки в организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

Аварийная посадка самолета рейса Сочи - Омск произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились 159 пассажиров. В омском аэропорту невозможно было приземлиться из-за технической неполадки - у воздушного судна отказала гидравлическая система.

Экипаж принял решение лететь в Новосибирск , но из-за нехватки топлива самолет пришлось сажать прямо в поле. Руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов.