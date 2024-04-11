Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний». В ведомстве рекомендовали уволить двух топ-менеджеров компании, указали в отчете, с которым ознакомились «Известия».
«Самолет совершил вынужденную посадку в поле в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром», - указали в документе.
Причинами плохой подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала «недостатки в организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».
Аварийная посадка самолета рейса Сочи - Омск произошла 12 сентября 2023 года. На борту находились 159 пассажиров. В омском аэропорту невозможно было приземлиться из-за технической неполадки - у воздушного судна отказала гидравлическая система.
Экипаж принял решение лететь в Новосибирск , но из-за нехватки топлива самолет пришлось сажать прямо в поле. Руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов.