Росавиация опровергла сообщения об ограничении работы аэропорта Самары

Экипаж тонущего в Средиземном море российского судна Ursa Major спасли моряки с испанского корабля Salvamar Drago. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика».

Сухогруз тонул в водах между Испанией и Алжиром, к месту крушения подошли два испанских судна. Корабль Salvamar Drago приблизился к шлюпке с эвакуировавшимися моряками и забрал их на борт.

«Одно из них, Salvamar Drago, подошло к шлюпке, забрало на борт членов экипажа и доставило их в порт города Картахена (Испания), буксируя спасательную шлюпку», - отметили в пресс-службе.

Спасенных членов экипажа поместили в городскую больницу. В «Оборонлогистике» уточнили, что рядом с местом ЧП был и корабль Oslo Carrier 3 с норвежским флагом, но он отказался принимать моряков на борт, когда к нему подошла шлюпка.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал «не прощать» Норвегию за отказ принять на борт российских моряков. Когда к норвежскому кораблю подошла шлюпка, моряки сослались на некий запрет и не стали спасать экипаж.