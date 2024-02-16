Родственнику блогера Яна Топлеса стало плохо незадолго до исчезновения

«Из Междуреченска он 8 февраля поехал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. В последний раз его видели в барбершопе в центре города. Там Анатолию стало плохо, но от скорой он отказался. Еще вечером 9 февраля выходил на связь, заходил в социальные сети», - поделилась собеседница.

По словам девушки, Евтушенко на собеседование не явился. И до сегодняшнего дня никто не знает, где он. Анастасия выразила уверенность, что молодой человек не мог потеряться - несколько лет назад он работал в Новосибирске. Здесь у него есть знакомые.

Друзья и родственники уже обзвонили все больницы, морги, отделы полиции. Но поиски ничего не дали. Заявление о пропаже в полицию Новосибирска подала сама Анастасия по просьбе родителей.

«Мы знаем, что он должен был заселиться в какой-то хостел. При себе у него были документы, паспорт. Может, оставил его в хостеле. Сейчас телефон Анатолия выключен. Даже если предположить, что он где-то упал на улице, все равно прохожие должны были вызвать ему скорую. То, что с ним нет связи - очень подозрительно», - добавила девушка.

Друзья уже сообщили о пропаже Евтушенко в «ЛизуАлерт» и надеются, что волонтеры им помогут. Анастасия напомнила, что молодой человек был одет в черные джинсы, черную кофту Adidas, черную куртку, черные кроссовки Calvin Klein, с собой у него был черный рюкзак Armani.

Ранее об исчезновении брата своей жены заявил блогер Ян Топлес.

Он попросил подписчиков помочь с поисками родственника.