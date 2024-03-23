Родственники жертв теракта в Crocus City начали собираться в Центре помощи

Центр оборудовали в офисе фонда «Защитники отечества», расположенного в БЦ «Кубик» в пяти минутах от Crocus City. В субботу с 10:00 родственники смогут узнать необходимые сведения о пострадавших и погибших.

Представители правительства Москвы и области предоставят всю помощь и необходимую информацию посетителям. Также в центре можно получить консультации психологов и пообщаться с представителями церкви.

Несколько семей пострадавших в теракте Crocus City уже посетили Центр поддержки. Одна из женщин разыскивает свою дочку.

Семьям погибших и пострадавших вовремя теракте в Crocus City Hall выплатят компенсации в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Такое решение приняли власти Подмосковья.