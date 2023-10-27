Родственники экс-депутата Рады Царева раскрыли подробности покушения в Ялте

«Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли», - указали в сообщении.

Санаторий, о котором идет речь, находится в Ялте. Силовики приступили к поиску информации о преступнике. Данных о текущем состоянии Царева также нет. Сведения о покушении на экс-депутата Рады подтвердили его родственники.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил «360», что Царев, которого преследовал киевский режим, попал в реанимацию в «очень тяжелом состоянии».

Однако Telegram-канал Baza указал, что МВД и сотрудники ялтинских больниц не получали информации о поступлении политика. О его госпитализации якобы не слышали и в крупных медицинских центрах Симферополя.

Царев занимал пост депутата Верховной рады с 2002 по 2014 годы от «Партии регионов». Он выдвигал свою кандидатуру на досрочных выборах президента Украины 25 мая 2014 года, однако позже отозвал заявку.