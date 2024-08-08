Родственница Абакаевой усомнилась, что Османову могли отравить двумя шариками ртути

По ее мнению, опасность от двух шариков ртути в большой комнате минимальная. Османова специально раздувает конфликт, чтобы Абакаеву «убрали» из турнира.

Сейчас в Дагестане решают вопрос о возбуждении уголовного дела против Абакаевой за умышленное причинение вреда. По данным следствия, подозреваемая попыталась отравить шахматистку на турнире - вылила на ее стол неизвестную жидкость. Позже выяснили, что это была ртуть.

При этом открытых конфликтов между ними не случалось. В беседе 360.ru сама Османова предположила, что у злоумышленницы могут быть психические проблемы.