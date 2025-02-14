«Родное место». Волонтер рассказала о сгоревшем штабе «Шлагбаум» в Анапе

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«Это место, где мы ели, работали, одевались в СИЗы. Откуда выходили на пляж для ликвидации мазута, где отмечали Новый год», - сказала она.

По ее словам, штаб для волонтеров был родным местом.

Сейчас она общается с группой добровольцев из Тольятти и Самары и с друзьями-волонтерами из Москвы. Девушка отметила, что все ребята в школе и переживают.

«Девчонки плачут, собственно, как и я», - призналась она.

Ранее прокуратура Краснодарского края назвала предварительную причину возникновения пожара в пансионате «Зенит» в Анапе. Это неосторожное обращение с огнем.