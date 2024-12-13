Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе, пригрозили депортацией в Армению
Родителей подростка, который устроил поножовщину в краснодарской школе, могут депортировать. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.
Семье вменяют нарушение правил въезда и режима пребывания в стране, рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что на Кубань семья приехала из Армении.
В пятницу, 8 декабря, восьмиклассник с ножом напал на учеников школы № 94 в поселке Российский в Краснодарском крае. Два подростка получили ножевые ранения , еще одного госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга.
Краевой Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве.
В среду, 11 декабря, суд избрал меру пресечения для подростка в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.