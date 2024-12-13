13 декабря 2024, 04:34

Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе, пригрозили депортацией в Армению

Unsplash
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Родителей подростка, который устроил поножовщину в краснодарской школе, могут депортировать. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Семье вменяют нарушение правил въезда и режима пребывания в стране, рассказал собеседник агентства. Также он добавил, что на Кубань семья приехала из Армении.

В пятницу, 8 декабря, восьмиклассник с ножом напал на учеников школы № 94 в поселке Российский в Краснодарском крае. Два подростка получили ножевые ранения , еще одного госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга.

Краевой Следственный комитет завел уголовное дело о хулиганстве.

В среду, 11 декабря, суд избрал меру пресечения для подростка в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.

Армения Уголовное дело Суд Школы Семья Поножовщины Краснодарский край
13 декабря 2024, 02:38
Кораблекрушение на суше. Микроавтобус влетел в 20-метровую яхту на трассе под Тверью
Пресс-служба МВД
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Микроавтобус Mercedes врезался в яхту на трале. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в официальном Telegram-канале.

Предварительно, в ДТП виновен водитель микроавтобуса, он превысил скорость. Mercedes влетел сначала в яхту, установленную на трале, а затем врезался в автомобиль Nissan Qashqai.

Уже на месте полиция провела опрос очевидцев. В результате удалось выяснить, что трал с яхтой застрял на повороте. Яхта перекрывала часть трассы. При аварии никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Baza , речь идет о яхте, стоимость которой доходит до 30 миллионов рублей. Издание утверждает, что в темноте никто не установил опознавательные знаки на застрявшее судно, после чего в его корму врезалась маршрутка.

Ранее смертельное ДТП с мусоровозом произошло на шоссе Ракитки в Москве. Один человек погиб.

ДТП Полиция Mercedes
13 декабря 2024, 02:27
Тело второго горняка извлекли из-под завалов на шахте «Инаглинская» в Якутии
РИА «Новости»
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Из-под завалов на шахте «Инаглинская» в Якутии извлекли тело второго горняка, пропавшего после обрушения. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило МЧС России.

По словам представителей ведомства, на месте обрушения работали 16 спасателей и три единицы техники.

«Аварийно-спасательные работы осложнялись количеством горной массы и тупиковой структурой шахты», - сообщили в МЧС.

Всего из-за обрушения горной массы на месторождении в Нерюнгринском районе под завалами оказались два человека. Первого спасатели извлекли днем 12 декабря, он был в сознании. По данным пресс-службы прокуратуры республики, его госпитализировали.

Ранее на Урале на шахте «Ново-Кальинская» погиб рабочий. Обрушение породы произошло из-за горно-тектонического удара.

Шахты Спасатели Якутия Обрушения Рабочие места Россия
13 декабря 2024, 02:16
Главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина в Москве
РИА «Новости»
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ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве, в аварии погиб руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском проспекте в районе дома № 36 в четверг, 12 декабря. Скорая доставила 51-летнего пострадавшего в больницу. Спасти его не удалось, в результате полученных травм мужчина скончался.

Департамент Чурилов возглавлял с апреля 2022 года. До этого несколько лет руководил Совместным центром трансфера технологий РАН и РОСНАНО.

В Пресненском районе Москвы вечером 12 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, погиб один пассажир.

ДТП Чиновники Машины Москва
12 декабря 2024, 21:15
Привлекли пожарный поезд. На складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар
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Крупный пожар начался на одном из складов Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

На месте возгорания работают 98 пожарных, к тушению привлекли 30 единиц техники. По последним данным, огонь охватил уже 5000 квадратных метров.

У здания частично обрушилась крыша. Распространению огня способствует сильный ветер.

К месту пожара следует пожарный поезд. МЧС усиливает группировку огнеборцев. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сегодня, 12 декабря, загорелся и склад в Барнауле.

Пожар локализовали на трех тысячах квадратных метров.

Пожары МЧС РФ

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