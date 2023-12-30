30 декабря 2023, 05:32

Родители во Всеволожске случайно отравили ребенка каплями от насморка

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Годовалый ребенок попал в больницу в Ленинградской области с отравлением каплями от насморка. Об этом сообщила газета «Фонтанка».

Родители мальчика из Всеволожска пытались вылечить ребенка от насморка и закапали ему в нос популярные капли.

«Сперва он был возбужден, затем начал потеть и бледнеть, а после стал сонливым и не реагировал на тормошение», - сообщило издание.

Оказалось, капли не подходили ребенку, которому в августе исполнился год, по возрасту. В противопоказаниях написано, что нельзя применять детям до двух лет. Ребенок в стационаре в состоянии средней степени тяжести.

Ранее женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в Калаче-на-Дону. Предварительная причина пожара - аварийная электропроводка.

Дети Ленинградская область Больницы
30 декабря 2023, 05:48
Шофер в Татарстане спас девушку, бежавшую от мужчин, но стал соучастником кражи
Unsplash
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Девушка в Набережных Челнах быстро села в машину к незнакомым людям и заявила, что якобы убегает от преследователей. Теперь водителя могут привлечь к ответственности за соучастие в преступлении, потому что на самом деле подозреваемая ограбила магазин, передал Telegram-канал «Набережные Челны онлайн».

«Вчера ехал с семьей, когда навстречу выбежала девушка с криками о помощи. Я остановился, и она села в машину, крича, чтобы мы скорее поехали, а в это время за ней бежали двое мужчин. Она сказала, что они к ней приставали», - рассказал шофер.

По словам мужчины, незнакомка сказала, что ей 13 лет. Она вышла из автомобиля через две остановки от моста. Водитель толком так и не понял, что случилось. Оказалось, преследователями были сотрудники магазина одежды, где девушка украла товары. Теперь водитель может оказаться соучастником произошедшего.

Ранее женщина в Москве подменила новую обувь за 8025 рублей на старую ношеную пару в одном из пунктов выдачи Wildberries. Как заявил владелец ПВЗ Андрей в беседе с «360», она неоднократно проводила подобные махинации, однако поймать с поличным удалось только в этот раз.

Татарстан Магазины Кражи Машины Водители
29 декабря 2023, 23:09
Труп похищенной пенсионерки с пробитой головой нашли в Тульской области
РИА «Новости»
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Тело 70-летней женщины, похищенной несколько дней назад по дороге на дачу в Каширу, обнаружили в городе Венев Тульской области. Об этом сообщило в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области.

«Сегодня в Веневском районе Тульской область на обочине дороги местными жителями найдено тело 70-летней москвички с повреждениями в области головы», - рассказали в ведомстве.

Пенсионерку похитили 23 декабря по дороге на дачу в Кашире. На нее напали, когда она шла от деревни Топканово к Вослинке. Женщина успела позвонить дочери, после чего ее телефон пропал из сети.

По подозрению в расправе полиция арестовала 72-летнего рецидивиста, который недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. В багажнике его машины нашли кровь.

Убийства Пенсионеры Женщины Полиция Кашира
29 декабря 2023, 19:15
Пассажир упал на пути на серой ветке московского метро
РИА «Новости»
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В пятницу вечером в московской подземке произошло второе за день падение человека на рельсы. На этот раз пассажир оказался на пути на серой ветке метро, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сообщили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что поезда не ходят от «Южной» до «Серпуховской», а в обратном направлении - курсируют с увеличенными интервалами.

О причинах произошедшего и состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Все обстоятельства установят полицейские.

Практически в это же время на станции метро «Кутузовская» женщину спихнули на рельсы. Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Она рассказала, что ее толкнул на пути неизвестный.

Метро Москва 2023
29 декабря 2023, 18:44
Женщину столкнули на рельсы в московском метро
Телеканал «360»
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В московской подземке пассажирка упала на рельсы. На место выехала скорая помощь, сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло 29 декабря вечером на станции метро «Кутузовская». Пострадавшую подняли на платформу, переместили на спинальный щит и понесли в верхний вестибюль. Женщина рассказала, что ее толкнул на рельсы неизвестный.

На месте работают полицейские. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Собеседник «360» уточнил, что поезда возобновили движение в метро после временного задержания из-за случившегося.

Недавно человек упал на пути на станции метро «Кузнецкий мост». По этой причине интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии увеличили. Подробной информации о состоянии упавшего на рельсы пассажира не поступало.

Метро Москва 2023

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