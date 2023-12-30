Родители во Всеволожске случайно отравили ребенка каплями от насморка

Родители мальчика из Всеволожска пытались вылечить ребенка от насморка и закапали ему в нос популярные капли.

«Сперва он был возбужден, затем начал потеть и бледнеть, а после стал сонливым и не реагировал на тормошение», - сообщило издание.

Оказалось, капли не подходили ребенку, которому в августе исполнился год, по возрасту. В противопоказаниях написано, что нельзя применять детям до двух лет. Ребенок в стационаре в состоянии средней степени тяжести.

Ранее женщина и двое детей погибли из-за отравления угарным газом при пожаре в Калаче-на-Дону. Предварительная причина пожара - аварийная электропроводка.