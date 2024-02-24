Родители в Екатеринбурге посадили за руль 7-месячного младенца

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В издании отметили, что ребенка перевозили без специального кресла, за что родители могут получить штраф.

«Строго говоря, факта управления [машиной] я не вижу, но автомобиль едет, хоть и медленно. Так что речь идет о перевозке ребенка вне детского кресла, штраф - 3000 рублей», - прокомментировал ситуацию автоэксперт Дмитрий Ларионов.

Специалист отметил, что семьей могут заинтересоваться органы опеки. ГИБДД Екатеринбурга инициировало проверку по данному факту.

Суд Екатеринбурга повторно рассмотрит дело о нападении на школьника с буквой Z на шапке. Ранее уголовное дело прекратили, обвиняемый выплатил штраф.