Родители в Екатеринбурге посадили за руль 7-месячного младенца
Родители в Екатеринбурге посадили за руль семимесячного ребенка, чтобы успокоить его. Видео в социальной сети выложила мама малыша, читатели прислали его в редакцию Е1.
В издании отметили, что ребенка перевозили без специального кресла, за что родители могут получить штраф.
«Строго говоря, факта управления [машиной] я не вижу, но автомобиль едет, хоть и медленно. Так что речь идет о перевозке ребенка вне детского кресла, штраф - 3000 рублей», - прокомментировал ситуацию автоэксперт Дмитрий Ларионов.
Специалист отметил, что семьей могут заинтересоваться органы опеки. ГИБДД Екатеринбурга инициировало проверку по данному факту.
Суд Екатеринбурга повторно рассмотрит дело о нападении на школьника с буквой Z на шапке. Ранее уголовное дело прекратили, обвиняемый выплатил штраф.