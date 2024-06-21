21 июня 2024, 17:28

Родители утонувшей в Сочи девушки выехали на опознание

РИА «Новости»
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К опознанию найденного сотрудниками МЧС тела молодой девушки в акватории Черного моря привлекли родителей пропавшей во время шторма 16 июня уроженки Липецкой области Дианы. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи Лариса.

Она пояснила, что мать пропавшей отправилась в Сочи еще полтора дня назад, а отец на машине выехал только в пятницу, 21 июня.

«Нам сказали, вскрытие проведут в Ростове-на-Дону, там же проведут кремацию. Урну с прахом доставят в Усмань», - заявила Лариса.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что результатов опознания еще нет, но, судя по кадрам, которые разошлись по Telegram-каналам, спасатели нашли тело Дианы.

Приехавшую на отдых с двумя приятелями 20-летнюю девушку смыла гигантская волна. Компания в этот момент находилась на сочинском пляже «Ривьера».

По словам родных девушки, в море ее затянул друг Денис, а второй мужчина - Андрей - предупреждал, что заходить в воду во время шторма опасно.

«Думаю, что вина на ее спутниках есть. Они взрослее и должны контролировать процесс», - заявила Лариса, комментируя случившееся.

О найденном в Черном море теле девушки пресс-служба МЧС сообщила вечером в минувший четверг, 16 июня. В ведомстве не исключили, что тело принадлежит пропавшей 16 июня 20-летней туристке. Личность погибшей установят в рамках процедуры опознания.

Черное море Сочи МЧС РФ Шторм
21 июня 2024, 17:00
Соучастника расправы над Михаилом Кругом будут судить еще за три убийства
РИА «Новости»
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Один из участников расправы над шансонье Михаилом Кругом Александр Агеев пойдет под суд за еще три убийства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Его обвинили в трех заказных убийствах, которые совершила ОПГ «Тверские волки» в Тверской области в 2001 году. Жертвами стали бизнесмен, директор автосервиса и местный криминальный авторитет.

Заседание назначили на 25 июня. Помимо Агеева, на скамье подсудимых окажутся и другие члены преступной группировки.

Убийца шансонье отбывает пожизненное заключение. Несколько месяцев назад он просил отправить его в зону спецоперации, но ему отказали.

СК восстановил картину произошедшего в доме Круга. Преступники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, но музыкант с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.

Убийства Суд
21 июня 2024, 16:33
Звезду сериала «Склифософский» задержали в Москве
РИА «Новости»
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Актера из сериала «Склифософский» Георгия Сагиашвили задержали в Москве с подозрительным порошком. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, артист ехал на автомобиле каршеринга по улице Маршала Еременко, где его остановили инспекторы ДПС. Поведение Сагиашвили вызвало у них подозрение, и его решили досмотреть. У актера обнаружили пакетик с неизвестным порошком, который отправили на экспертизу. Его предупредили об уголовной ответственности в случае, если это окажется наркотическое вещество.

Сагиашвили также снимался в таких сериалах, как «Прометей», «С нуля», «Немодельное агентство».

Ранее актера из рекламы «Пепси» и «Снежной королевы» поймали в Подмосковье с килограммом кокаина. Запрещенное вещество обнаружили в багажнике машины во время досмотра.

Сериалы Актеры Москва
21 июня 2024, 15:01
Число отравившихся москвичей с признаками ботулизма выросло до 94
РИА «Новости»
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Организованный московским управлением Роспотребнадзора опрос в рамках проведения эпидемиологического расследования выявил 94 отравившихся горожан с признаками ботулизма, из которых 11 находятся в больницах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Днем ранее она отчиталась о о 83 пострадавших. Всего специалисты опросили 1500 человек.

Также увеличился с 70 до 85 тонн объем изъятых из продажи продуктов в связи со вспышкой ботулизма среди покупателей салата лобио из фасоли и салата с тунцом, фасолью и яблоком в вакуумных упаковках.

Общее количество уничтоженных на мусоросжигательном заводе Москвы продуктов за сутки выросло с 20 до 44 тонн.

В ведомстве призвали москвичей при появлении первых симптомов отравления незамедлительно обращаться за медицинской помощью и отказаться от покупки салатов в вакуумной упаковке.

По предварительным данным, источником ботулизма стала фасоль, которую использовали при приготовлении салатов. В рамках уголовного дела о сбыте опасной продукции под домашний арест отправили директора «Кухни на районе» Антона Лозина , руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина.

Повара фирмы-поставщика продуктов Карима Наритова, который занимался фасовкой фасоли, арестовали до 15 августа.

Уголовное дело Роспотребнадзор Продукты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
21 июня 2024, 14:59
Вероятной причиной крупного пожара в яхт-клубе в Мытищах назвали поджог
РИА «Новости»
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Крупный пожар в яхт-клубе в Мытищах уничтожил две яхты и десяток катеров — такие данные привел Telegram-канал Baza. По его информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Источник Baza подчеркнул, что в оперативных службах склоняются именно к версии с поджогом, вместе с тем криминалисты не исключают вариант с коротким замыканием. Поэтому с места происшествия изъяли провода.

По словам очевидцев, в день ЧП (20 июня) на другом берегу появилась группа неизвестных. Вскоре в клубе начался пожар. Охранники бросились тушить загоревшийся ангар , поэтому упустили посторонних.

Кроме того, известно, что пожар начался с той стороны, где находится мель, добавил собеседник Baza, заметив, что это удобное место для подхода. Система видеонаблюдения на территории при этом по стечению обстоятельств не работала.

Владелец ангара рассказал, что ранее у него был конфликт, который уже становился причиной сложностей в работе.

Все обстоятельства случившегося, точные причины ЧП и сумма ущерба устанавливаются.

Крупный пожар в яхт-клубе в Мытищах уничтожил две яхты и десяток катеров - такие данные привел Telegram-канал Baza. По его информации, причиной возгорания мог стать поджог.

Пожары Мытищи

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