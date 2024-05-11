Родители сгоревшего заживо мальчика в Раменском добились нового расследования

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По данным ведомства, в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте» поступило сообщение о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели 11-летнего школьника в поселке Дубовая Роща.

В мае 2023 года тело ребенка нашли в ходе тушения пожара в деревянной постройке. Родители погибшего предположили, что его смерть носила криминальный характер.

СУ СК по Московской области занимался расследованием уголовного дела, которое прекратили. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу. Также ему предоставят доклад о ходе и результатах его расследования.

Школьник погиб 19 мая. Рассматривалась версия, что дети специально закрыли мальчика в сарае и заколотили его гвоздем. После этого в постройке начался пожар. Спасти ребенка не смогли.