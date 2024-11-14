14 ноября 2024, 09:58

Родители отравившихся насмерть детей под Красноярском переехали к родственникам

Пресс-служба Следственного комитета
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Родители четверых детей, насмерть отравившихся в Красноярском крае, перебрались жить к родственникам. Об этом со ссылкой на данные регионального СК сообщило РИА «Новости».

Мать погибших детей на момент отравления была на девятом месяце беременности. В краевой прокуратуре подтвердили, что 8 ноября она родила здорового мальчика в перинатальном центре Ачинска.

Живущая в селе Красная сопка семья из шести человек обратилась в больницу с симптомами отравления 21 сентября. Погибли четверо детей: 13-летний мальчик, а также девочки 12,11 и шести лет. На посуде в доме обнаружили следы инсектицидов. В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия выяснили, что содержимое найденных баллонов с дихлофосом соответствует заявленному производителем.

Отца семьи заподозрили в непреднамеренном убийстве детей. Перед отравлением он распылил во всех комнатах средство от насекомых. На допросе мужчина признался, что после обработки инсектицидом он не проветрил как следует помещения.

Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
14 ноября 2024, 10:13
Школьницу ударили ножом на квесте «Техасская резня» в Москве
РИА «Новости»
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Аниматор московского квеструма во время интерактивной игры «Техасская резня. Кожаное лицо» ударил 14-летнюю девочку ножом и сломал ей палец. Об этом сообщил РБК.

По данным издания, девочку в апреле этого года без согласования и в обход регламента допустили к участию в квесте. Пресс-служба платформы Quest Stars подтвердила, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению матери школьницы.

Руку пострадавшей восстановили. В отношении сотрудников квеструма провели проверку, а аниматора отстранили от работы, отметили в Quest Stars.

Ранее в Москве 19-летней участнице квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» выстрелили в лицо. Студентка получила травму шеи, ожог и небольшое кровотечение. Владелица квеста Юлия Царская объяснила, что аниматор действовал не по сценарию и пронес на игру свой реквизит. Нарушившего правила безопасности актера уволили. Жизни и здоровью пострадавшей девушки ничего не угрожает.

Следственный комитет России Москва
14 ноября 2024, 01:54
Грузовые ж/д перевозки остановили между Крымом и Запорожьем из-за обвала моста
РИА «Новости»
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Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области объявило о приостановке грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Поезда поставили на стоп из-за обрушение автомобильного моста в Джанкойском районе, сообщил ТАСС.

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», - уточнили в запорожском Минтрасе.

Там добавили, что рисков долгосрочной остановки железнодорожного движения нет. Пассажирам рассказали, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не ходят через Донбасс.

Переправа между селами Изумрудное и Маслово рухнула вечером 13 ноября. Пострадали два человека, никто не погиб.

Крым Поезда Обрушение моста в Джанкое
13 ноября 2024, 22:11
Восемь домов в ЖК Green Park в Москве остались без электричества и тепла
Freepik
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Восемь корпусов в московском жилом комплексе Green Park оказались обесточены более чем на четыре часа. Об этом сообщил SHOT.

Жильцы сообщили изданию, что никто из рабочих не сообщил даже примерное время возвращения электроэнергии. В некоторых квартирах остыли батареи. Для восстановления отопления во дворах запустили резервные генераторы.

Представители управляющей компании «ПИК» сообщили, что причиной отключения электричества стала авария на внешних сетях.

«Но специалисты ресурсоснабжающей организации уже приступили к восстановительным работам. Как только восстановят работу сетей, мы сразу вам сообщим», - заявили в УК.

Ранее в Звенигороде резко отключилось электричество на улице и в квартирах. По данным источника 360.ru, это произошло из-за аварии на подстанции.

Крым Поезда Обрушение моста в Джанкое
13 ноября 2024, 22:10
«Все живы». Во время крушения моста в Крыму никто не погиб
Телеканал «360»
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Никто из находившихся на обрушившемся мосту в Крыму не погиб, сообщил источник 360.ru. На месте происшествия работают экстренные службы.

Переправа рухнула вечером 13 ноября. В этот момент на ней находились легковой автомобиль и грузовик. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

«Сотрудники МЧС России деблокировали 2 пострадавших. Дальнейшая информация уточняется», - сообщили в пресс-службе министерства.

Мост упал между селами Изумрудное и Маслово.

Крым

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