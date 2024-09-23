Родители детей, погибших из-за ужина в Красноярском крае, пришли в себя

По данным ведомства, в настоящее время состояние взрослых пострадавших близко к удовлетворительному и стабильно. Они находятся под наблюдением врачей в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи.

Семья, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после ужина. Все они ели курицу и пельмени, купленные в местном магазине в селе Красная Сопка.

В минувшую субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки сильного отравления: тошнота и рвота. Они обратились за помощью к медикам. В итоге шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли в больнице. В воскресенье скончалась 11-летняя пострадавшая, а в ночь на 23 сентября погибла четвертая девочка. Ей было 12 лет.

В рамках уголовного дела следователи уже допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера сельской амбулатории и родственников семьи. Назначены несколько экспертиз.