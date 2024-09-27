27 сентября 2024, 13:12

Родителей насмерть отравивших под Красноярском детей снова допросят

РИА «Новости»
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Следствие после похорон повторно допросит родителей детей, погибших от отравления в Красноярском крае. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном управлении СК.

«Родители первоначально были допрошены, когда они находились в психотравмирующей ситуации. В связи с получением данных экспертиз, они будут допрошены подробнее», - заявили ведомстве.

Также следователи получили предварительные результаты судебно-химической экспертизы. Приоритетной версией стало отравление инсектицидами. На шерсти котенка, жившего в доме и тоже погибшего, нашли следы средства от насекомых.

Расследование происшествия ведут несколько ведомств. Итогов судмедэкспертизы ждут примерно через месяц.

Погибших детей похоронят 30 сентября , все траурные мероприятия полностью организуют и оплатят местные власти.

Дети Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае
27 сентября 2024, 14:02
«Выпустила три пули». Пенсионерка напала на женщину в Ленобласти во время сбора ягод
РИА «Новости»
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Пенсионерка из Ленинградской области устроила стрельбу на болоте у поселка Песочный из-за клюквы. Травмы получила собиравшая ягоды местная жительница по имени Галина. Подробности случившегося она рассказала 360.ru.

По словам женщины, она получила три огнестрельных ранения, когда собирала клюкву в лесу днем 26 сентября.

«Я собирала клюкву на болоте примерно в трех километрах от железнодорожной станции. На этом месте я собираю ягоду уже почти 20 лет. Вдруг поднимаю голову и вижу, что передо мной стоит дама. Я не знаю, откуда она появилась, может, вылезла из кустов. Я начала переживать, вспомнив историю, когда у меня в лесу украли корзинки, поэтому попросила ее уйти и собирать ягоды в другом месте», - рассказала пенсионерка.

Стрельба началась без слов Галина отметила, что конфликта между женщинами не было, незнакомка ничего не говорила и просто стояла рядом. Пострадавшая рассказала, что решила позвонить зятю, который работает в полиции, поэтому отлучилась на некоторое время.

«Я вернулась и увидела, что она отошла на два метра от того места, где стояла, достала из куртки пистолет „Оса“ и сразу начала без слов стрелять. Первая пуля почти попала в паховую область, но меня спасли штаны. Вторая - в ягодицы, а третья - в поясницу. Еще одна пролетела мимо. Сразу после этого я вызвала полицию, а она убежала», - поделилась собеседница 360.ru.

Женщина предположила, что пистолет нападавшая могла выбросить в болото, пока выбиралась из леса.

«После звонка попросила зятя отвезти меня в больницу. Напавшую я увидела уже в СНТ. Видимо, она долго выходила из леса, так как там сложная местность. В дачном поселке она заявила, что никого на полянке не видела, была там одна и стала отрицать, что стреляла в меня», - добавила Галина.

Подозреваемую задержали Пенсионерка назвала перебором стрельбу в людей из-за ягод на поляне. Также она предположила, что у устроившей конфликт есть психические проблемы.

«Полиция и следователи удивились, что я так глубоко в лес ухожу собирать ягоды. Лес есть лес, болото есть болото, но я прошла Афганистан и ни царапины не получила. Меня поражает, как у такой взрослой дамы оказалась в наличии „Оса“, и зачем было стрелять из-за ягоды», - подытожила Галина.

По данным РИА «Новости» , подозреваемую в стрельбе задержали. Собеседник агентства отметил, что сейчас правоохранители устанавливают, из какого оружия были сделаны выстрелы.

Ранее на Алтае группа вооруженных мужчин 22 сентября устроила перестрелку возле одного из магазинов. В результате потасовки пострадали пять человек.

Стрельба Ленинградская область Пенсионеры
27 сентября 2024, 11:05
Аэропорт Внуково закрывали почти на 40 минут из-за ЧП с шасси у Як-40
РИА «Новости»
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Аэропорт Внуково утром 27 сентября закрывали почти на 40 минут из-за происшествия с шасси у самолета Як-40. После посадки у воздушного судна, прилетевшего из Вологды, лопнул пневматик, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет сел во Внукове около 09:30, остановившись в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту находились четыре члена экипажа и 22 пассажира. Никто из них не пострадал.

«Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09:57 до 10:35», - подчеркнул Кореняко.

За это время на запасные аэродромы вынужденно ушли два рейса. С 10:35 Внуково снова работает в штатном режиме.

Авиация Аэропорт Внуково
27 сентября 2024, 09:49
В Геленджике нашли тело туриста, уплывшего рыбачить в море
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Тело мужчины, который несколько дней назад уплыл рыбачить в море и пропал, нашли в районе Голубой бухты в Геленджике. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, турист проводил отпуск с семьей в поселке Джанхот. Каждый день мужчина выходил в море рыбачить на модернизированном сапе Magnum pro с установленным надувным креслом.

В субботу, 21 сентября, турист снова уплыл и не вернулся. Позже погода испортилась. Источник канала предположил, что сапсерфера унесло в открытое море волнами.

Ранее 22-летнюю девушку и 20-летнего парня нашли в трех километрах от берега в Сочи. Туристов унесло в открытое море, когда они катались на сапбордах.

О пропаже детей сообщил их отец, он передал сотрудникам МЧС координаты с местонахождением сына и дочери. По данным спасателей, причиной гибели молодых людей мог стать шторм.

Черное море Туризм
27 сентября 2024, 02:13
Грузовик на Кубани насмерть переехал восьмилетнего велосипедиста
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Восьмилетний ребенок на велосипеде упал под колеса КамАЗа в Тихорецком районе на Кубани и умер. Кадры с места происшествия показала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Грузовик и велосипед ехали в попутном направлении. Поравнявшись с КамАЗом, восьмилетний ребенок сделал резкий поворот вправо и упал под заднюю ось полуприцепа. Ребенок умер на месте ДТП.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. опрашиваются законные представители», - сообщил командир отдельного взвода ДПС Роман Сачко.

В Ленобласти дети пострадали от агрессивного таксиста. Мужчина во время дорожного конфликта с их матерью в Ексолово распылил в салон автомобиля газовый баллончик. Полиция задержала 48-летнего хулигана, увезла в отдел и составила административный протокол.

Дети МВД РФ ДТП Краснодарский край

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