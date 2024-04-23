Он сообщил, что в 2023 году по итогам проверки объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей нашли более 200 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности. Анатолий Разинкин заявил, что в России недостаточно противостояли угрозам.

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. <…> Принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», - сказал он.

Силовики предотвратили теракт в Брянске , сообщила ФСБ. Схватили россиянина, который разделял взгляды украинских националистов и хранил взрывчатку.

«Известия» показали задержание подозреваемого.