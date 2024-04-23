23 апреля 2024, 12:49

Риски терактов в России возросли — генпрокуратура

РИА «Новости»
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Принятых в России мер безопасности оказалось недостаточно. Риски терактов и диверсий в стране возросли, заявил на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин. Его процитировало РИА «Новости».

Он сообщил, что в 2023 году по итогам проверки объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей нашли более 200 тысяч нарушений в сфере обеспечения безопасности. Анатолий Разинкин заявил, что в России недостаточно противостояли угрозам.

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли. <…> Принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», - сказал он.

Силовики предотвратили теракт в Брянске , сообщила ФСБ. Схватили россиянина, который разделял взгляды украинских националистов и хранил взрывчатку.

«Известия» показали задержание подозреваемого.

Генпрокуратура РФ Терроризм
23 апреля 2024, 11:21
Спасатели локализовали пожар на складе в Химках
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Сотрудники МЧС локализовали возгорание на складском помещении в Химках на площади в 150 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в пристройке с материалами из карбоната. Дальнейшая информация по ЧП уточняется.

О пожаре стало известно ранее во вторник , на месте выехали экстренные службы.

В 11:04 по Москве стало известно о ликвидации открытого горения на объекте.

Пожары Химки МЧС РФ
23 апреля 2024, 06:52
Подростка в Москве госпитализировали из-за травмы в промежности
РИА «Новости»
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Ночью 22 апреля спасателей вызвали в Крылатское на западе Москвы. Половой орган подростка пострадал от машинки для стрижки ногтей, сообщил источник «360».

Вызов поступил в 23:16, помощь потребовалась в квартире дома по улице Крылатские Холмы. Машинка для стрижки ногтей зажевала крайнюю плоть 13-летнего мальчика. Спасатели разобрали устройство и освободили половой орган. Подъехавшая к месту происшествия бригада скорой помощи оказала первую помощь и увезла пострадавшего в детскую городскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова.

В Башкирии бизнесмен вместе с сыновьями-боксерами напали на группу подростков. Местный житель рассказал «360», что одного из пострадавших скинули с обрыва высотой около четырех-пяти метров, двух других, в том числе девочку, избивали на многолюдной площади на глазах полицейского.

Дети Скорая помощь Медицина Москва
22 апреля 2024, 23:31
Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом в Новой Москве
РИА «Новости»
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ДТП произошло в деревне Марушкино в Новой Москве. Легковой автомобиль Ford столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист находится в тяжелом состоянии, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Авария произошла на улице Болотникова в деревне Марушкино. В результате ДТП серьезно пострадал 24-летний водитель мотоцикла.

На место приехали две бригады скорой помощи, в том числе, реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи. Пострадавшего отвезли в клинический центр в Коммунарке.

В субботу, 20 апреля, байкер-видеоблогер Михаил Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе.

По данным местной полиции, его мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате Касперов погиб, а водитель и двое пассажиров легковушки получили травмы.

Мотоциклы ДТП Водители Полиция Москва
22 апреля 2024, 21:01
Посетителей ТРЦ «Миля» на юго-востоке Москвы эвакуировали
Телеканал «360»
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Находящихся в торгово развлекательном центре «Миля» на улице Генерала Кузнецова в московском районе Выхино-Жулебино посетителей и сотрудников попросили срочно выйти на улицу. Что стало причиной эвакуации, пока не известно. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что вышедшие и люди столпились вокруг торгово-развлекательного центра. Часть посетителей ушла в метро.

Официального подтверждения информации об эвакуации пассажиров пока нет. В пресс-службах столичных главков МЧС и МВД оперативно дать комментарии не смогли.

Метро Москва

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