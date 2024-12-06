Резня в школе Краснодара началась из-за песни Моргенштерна

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Ученик с ножом напал на детей в краснодарской школе, пострадали дети. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

В городской администрации сообщили о трех пострадавших. Медики доставили в больницу пострадавших 13 и 15 лет. У них диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, живота, левого бедра и ноги. Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее в школе чрезвычайной ситуацией. Он отметил, что пострадавших детей госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь.

Кондратьев обратил внимание на необходимость разобраться, «как стало возможным, что в школу пронесли холодное оружие». Он поручил оперативно выяснить все детали происшествия.

Конфликт произошел в школе № 94, расположенной в поселка Российский. Восьмиклассник напал с ножом на сверстников.