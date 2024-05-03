Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили в изоляторе до октября

Адвокат Ксения Карпинская уточнила изданию, что обвиняемые будут находиться в изоляторе до 22 октября. Она добавила, что решение суда о продлении ареста обжалуют.

Беркович и Петрийчук может грозить до семи лет колонии за оправдание и пропаганду терроризма в Сети. В апреле Росфинмониторинг внес обеих обвиняемых в реестр террористов и экстремистов.

Режиссера и драматурга задержала полиция 4 мая прошлого года. Все это время они находятся в СИЗО. Уголовное дело против женщин возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» , который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Представители правопорядка нашли в постановке элементы пропаганды терроризма, а также признаки дискриминации русских мужчин.