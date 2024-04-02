Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Читайте нас в:

«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», - сообщил глава региона.

Губернатор попросил жителей не поддаваться панике и соблюдать спокойствие. Сигнал воздушной опасности носит информативный характер и не влияет на жизнедеятельность региона. Артамонов призвал следить за информацией в официальных источниках.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской и Курской областях. Дежурные ПВО регионов привели в боевую готовность.