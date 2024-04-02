Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области из-за дронов у границы региона
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за обнаруженных у границы региона беспилотников. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА», - написал он в Telegram-канале.
Все силы и средства привели в повышенную готовность. Губернатор подчеркнул, что сигнал носит информационный характер, и призвал жителей не паниковать. Он напомнил, что на жизнедеятельности региона режим воздушной опасности не сказывается. Артамонов посоветовал следить за оперативной обстановкой в официальных каналах правительства и МЧС по области и на канале «Липецкое время».
В ночь на 2 апреля в Липецкой области уже объявляли режим воздушной опасности , и причиной также стали замеченные вблизи региона беспилотные летательные аппараты. Примерно через полтора часа режим сняли. Вечером 1 апреля об опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской и Курской областях.