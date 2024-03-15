15 марта 2024, 08:03

Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области

РИА «Новости»
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На территории Липецкой области утром в пятницу ввели режим воздушной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Беспилотники заметили вблизи границ региона. Все средства и силы привели в состояние повышенной готовности. Не поддавайтесь панике и соблюдайте спокойствие. Сигнал носит информационный характер, он не окажет влияния на нормальную жизнедеятельность области», - написал он.

Артамонов призвал местное население следить за актуальной информацией на телеканале «Липецкое время», а также на официальных ресурсах МЧС и правительства региона.

Днем ранее, 14 марта, в Липецкой области также срабатывал сигнал воздушной опасности , он действовал около часа. Артамонов объяснял, что власти получили сведения о вероятных прилетах дронов по населенным пунктам региона или окрестностям Липецка.

Беспилотники Россия
15 марта 2024, 08:28
Пожар в ангаре потушили в Новгородской области
РИА «Новости»
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Пожар, который вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», - отметили в ведомстве.

До этого стало известно, что пожар вспыхнул в ангаре на территории пилорамы в городе Чудово Новгородской области. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Информации о пострадавших не сообщали. Угрозы другим домам уже нет. На месте происшествия работают специальные службы, которые установят точные причины и обстоятельства.

Незадолго до этого строящийся многоквартирный дом загорелся в Твери. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожары Россия
15 марта 2024, 08:01
Мощный торнадо обрушился на несколько штатов в США
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Восемь торнадо зафиксировали сотрудники Метеорологической службы США вечером, 14 марта, в семи штатах. В результате разгула стихии в штате Индиана погибли не менее трех человек. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на данные правоохранителей.

Восемь торнадо зафиксировали сотрудники Метеорологической службы США вечером, 14 марта, в семи штатах. В результате разгула стихии в штате Индиана погибли не менее трех человек. Об этом сообщил телеканал ABC , ссылаясь на данные правоохранителей.

Телеканал уточнил, что люди погибли в округе Рэндольф. Полиция штатов Огайо, Кентукки, Канзас, Теннеси также сообщала о серьезных последствиях торнадо.

Разрушена гражданская инфраструктура, пострадали жилые дома, в населенных пунктах нет электричества. Спасатели начали поисковые операции, ищут людей под завалами.

В декабре по Теннеси прокатилась волна торнадо. Младенец попал в его воронку, но выжил.

США Спасатели Полиция
15 марта 2024, 05:57
Пенсионерка забыла пакет с 1,4 млн рублей в кондитерской
РИА «Новости»
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В Томске полицейские вернули пенсионерке более 1,4 миллиона рублей, которые она оставила в сумке в одной из городских кондитерских. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД России по Томской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая нашла в одной из томских кондитерских пакет с крупной суммой денег. Правоохранители прибыли в торговую точку, где изучили записи с камер видеонаблюдения и уже в течение суток установили, что сумку с наличными потеряла 65-летняя горожанка.

«Как выяснили стражи правопорядка, пенсионерка сняла со своего счета более 1,4 миллиона рублей и по пути домой зашла в магазин за пирожными, где и забыла пакет с наличными», - говорится в сообщении.

Полицейские вернули потерянные сбережения пожилой женщине.

В начале марта мошенники обманули жительницу Иркутской области, убедив ее взять займ на сумму 1,7 миллиона рублей , а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Своевременное вмешательство полиции спасало женщину от потери квартиры, которую ее убеждали продать те же аферисты.

Пенсионеры Магазины Сибирь Деньги Полиция
15 марта 2024, 03:14
Детям заклеивали рты скотчем в детском саду в Севастополе
Freepik
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В одном из детских садов Севастополя нянечка использовала противоправные меры воспитания. Она заклеивала рты шумным воспитанникам скотчем, сообщило издание ForPost.

По данным журналистов, один из детей рассказал родителям, что няня заклеивала им рты скотчем. За происходящим спокойно наблюдала воспитатель. Родители ребенка поделились информацией в групповом чате.

Представители городского департамента образования сообщили, что после случившегося заведующая встретилась с родителями детсадовцев и стала извиняться за поведение сотрудницы.

Через несколько дней помощница воспитательницы сама написала заявление об увольнении. Руководство дошкольного учреждения провело внеплановый инструктаж со всеми сотрудниками, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Ранее в Сочи суд отправил под домашний арест воспитателей детского сада, которые подозреваются в избиении детей. Пострадавшими стали восьмилетняя девочка и семилетний мальчик.

Дети Севастополь Детские сады

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