Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области

«Беспилотники заметили вблизи границ региона. Все средства и силы привели в состояние повышенной готовности. Не поддавайтесь панике и соблюдайте спокойствие. Сигнал носит информационный характер, он не окажет влияния на нормальную жизнедеятельность области», - написал он.

Артамонов призвал местное население следить за актуальной информацией на телеканале «Липецкое время», а также на официальных ресурсах МЧС и правительства региона.

Днем ранее, 14 марта, в Липецкой области также срабатывал сигнал воздушной опасности , он действовал около часа. Артамонов объяснял, что власти получили сведения о вероятных прилетах дронов по населенным пунктам региона или окрестностям Липецка.