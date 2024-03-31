Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

«Органы безопасности в Дагестане в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили сведения о местонахождении вооруженных лиц, которые причастны к террористической деятельности. Спецназ ФСБ блокировал их в нескольких квартирах в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы», - заявили в комитете.

В связи с ситуацией правовой режим контртеррористической операции ввели в районах обнаружения преступников для обеспечения безопасности граждан.

«Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка, жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», - добавили в НАК.