Режим ЧС ввели в Пятигорске после взрыва в жилом доме
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Пятигорске после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале.
Глава города провел оперативное совещание. Жильцов пострадавшего дома пустили в квартиры за документами и вещами под присмотром сотрудников МЧС.
«Ввели чрезвычайную ситуацию муниципального уровня», - написал Ворошилов.
Он подтвердил, что в результате взрыва и пожара погибла одна из жительниц дома.
«Одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум оказали амбулаторную медицинскую помощь», - подчеркнул Булгаков.
Мэр Пятигорска добавил, что в результате взрыва повреждения получили 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.
Специальная лаборатория оценит степень повреждений. Организовали пункты временного размещения. Из Ставрополя для пострадавших направили опытного ожогового хирурга.
Взрыв в доме Пятигорска прогремел утром в субботу, 9 ноября. Волна от детонации выбила часть стен в квартирах двух подъездов и повредила окна. Начавшийся после взрыва газа пожар распространился на площади в 50 квадратных метров. Пламя потушили прибывшие на место спасатели.