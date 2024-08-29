Режим ЧС ввели в Омской области

«В Омской области на фоне обильных осадков пришлось на более поздние сроки сдвинуть уборочную кампанию. В связи с этой ситуацией приняли решение ввести [режим] ЧС. Это позволит оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации аграриям заявиться на получение страховой выплаты», - написал он.

Губернатор добавил, что всего в области от природных чрезвычайных ситуаций застрахованы 946 тысяч гектаров посевных площадей. Хоценко отметил, что сельхозпроизводители даже в таких погодных условиях делают все возможное для проведения полноценной уборочной кампании.

Ранее чрезвычайное положение объявили в Ингушетии после гибели урожая. Аграрии объяснили, что обрушившиеся на республику засуха и жара не дали посевам развиться.