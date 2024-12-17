Режим ЧС ввели в Анапе после крушения танкеров с мазутом

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«В Анапе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию», - заявили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что на месте происшествия развернут оперштаб. Специалисты проведут операцию по ликвидации последствий. К ситуации привлекли спасателей и волонтеров.

Пресс-служба МЧС показала кадры с места событий. На видео краснодарские спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов.

«К работам привлечены более 260 специалистов и 50 единиц техники», - отметили в службе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что нефтяные пятна в Керченском проливе достигли береговой линии в районе Анапы. Специалисты ведомства оценят площадь загрязнения и передадут информацию экстренным службам.